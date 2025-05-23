Обновленная набережная Каширы: комфорт для жителей и туристов

Благоустройство территории Каширской набережной продолжается, и теперь она стала еще более удобной и привлекательной для жителей и гостей города.

Неподалеку от водно-спасательной станции в микрорайоне Кашира-1 построен новый причал. Он заменил старую, изношенную конструкцию, которая ранее использовалась сотрудниками водно-спасательной службы для стоянки плавсредств. Новая деревянная платформа, обработанная специальными составами и оснащенная пластиковыми поплавками, гармонично дополняет ландшафт набережной. Инициатива по строительству причала исходила от одного из местных жителей.

«Огромное спасибо жителю Каширы-1, который оказал такую помощь. Старый причал устарел и морально, и физически. Поэтому новая пристань пришлась как нельзя кстати. Она установлена по проекту, имеет свой паспорт, соответствует всем необходимым стандартам. Кроме того, объект эстетически привлекателен и вписывается в общий вид набережной», — прокомментировал директор МКУ «ЕДДС» городского округа Кашира Сергей Медведев.

Новый причал рассчитан на размещение пяти судов. Спасатели используют для своих лодок «Вельбот» два места, а оставшиеся три предназначены для жителей и гостей округа.