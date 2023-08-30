Обновленная школа в Ивантеевке откроет свои двери уже 1 сентября
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Капитальный ремонт школы № 7 завершился в подмосковной Ивантеевке, рабочие ведут пусконаладку инженерных сетей, сборку и расстановку мебели. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.
Напоминаем, что ремонт здания школы проводился в рамках президентской программы «Модернизация школьных систем образования». Общая площадь здания составила более четырех тысяч квадратных метров.
В рамках проведенных работ строители заменили кровлю, провели фасадные, отделочные работы, заменили инженерные сети, оконные и дверные блоки, благоустройство прилегающей территории. Поставили новую мебель и оборудование.
Ранее в ходе традиционного совещания с правительством региона и главами муниципалитета губернатор Андрей Воробьев сообщил, что тридцать новых школ откроют в Подмосковье в этом году.