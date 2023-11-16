Обновленную площадку по раздельному сбору отходов «Мегабак» открыли в подмосковных Химках

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин и глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вместе с жителями муниципалитета приняли участие в открытии обновленного «Мегабака» и обсудили реализацию экологических инициатив в регионе.

«Благодаря этому химкинскому пункту более 10 тонн пластика, шин, стекла и других отходов не отправились на свалки, а были переработаны и использованы повторно с пользой для природы. Мы рады, что именно Химки стали первым городом Подмосковья, где „Мегабак“ теперь функционирует в таком обновленном виде», — отметил глава округа Дмитрий Волошин.

Отмечается, что теперь в обновленном пункте, помимо контейнеров для крупногабаритного мусора, стекла, пластика, картона и автопокрышек, также появился мини-офис, где за сдачу вторсырья жителям перечисляют вознаграждение деньгами прямо на банковскую карту. Сумма зависит от фракции собранных отходов. Так, за изделия из алюминия, латуни и меди можно получить до 660 рублей за кг, за пластиковые бутылки (ПЭТ) — до 15 рублей за кг.

Также в химкинском «Мегабаке» расположен один из самых больших пунктов приема батареек и аккумуляторов. Их относят ко второму классу опасности — при неправильной утилизации токсичные вещества от использованных элементов питания попадают в почву и грунтовые воды, загрязняя окружающую среду.

«Статистика показывает, что на 200 тысяч населения Химок ежемесячно приходится 3-5 тонн элементов питания. Я задалась вопросом, как наиболее эффективно и максимально удобно сделать сбор. Регулярно сюда будет приезжать фура, которая будет увозить батарейки прямиков на завод для переработки», — рассказала автор проекта «Батарейка — вторая жизнь» Татьяна Филина.

Кроме того, здесь также появился пункт обмена. Жители могут сдать ненужную одежду, обувь, детские игрушки и книги в специальное место, откуда их смогут забрать нуждающиеся. Контейнерная площадка открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, а также в субботу с 10:00 до 17:00 вблизи дома № 9 на улице Машинцева. Собранные отходы по мере их накопления напрямую забирают компании-переработчики, а также региональные операторы области