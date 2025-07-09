Обновленный детский сад на улице Циолковского в Красногорске готовится к приему ребят
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
В Красногорске, на улице Циолковского, активно продвигается масштабный капремонт дошкольного блока гимназии № 5.
На данный момент степень готовности объекта превышает 90%, и завершение работ ожидается к началу учебного года.
По информации главного инженера строительной компании Владислава Смирнова, сейчас проводятся заключительные этапы внутренней отделки помещений, включая монтаж осветительных приборов и сантехнического оборудования. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей к детскому саду территории.
После завершения капитального ремонта, запланированного на 1 сентября, обновленное дошкольное учреждение в Красногорске сможет комфортно разместить 155 детей.