Обновленный фельдшерско-акушерский пункт начал прием пациентов в подмосковном поселке Марков Лес

В городском округе Клин в поселке Марков Лес после проведенного ремонта прием пациентов начал фельдшерско-акушерский пункт. Медицинскую помощь в ФАПе смогут получать около 500 жителей, включая детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Глава ведомства Алексей Сапанюк подчеркнул, что у нас в регионе уделяют особое внимание первичному звену и развитию сельской медицины, так как профилактика и диагностика заболеваний начинаются именно здесь.

В ФАПе помимо приема фельдшера планируются выезды узкопрофильных специалистов, можно пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию, проводится диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниям, также доступны телемедицинские консультации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что с начала года больницы Подмосковья оснастили двенадцатью рентген-аппаратами С-дуга, а до конца года поставят еще девять.