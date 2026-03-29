Обновленный коронавирус возвращается: главная угроза 2026 нависла над человечеством

В Роспотребнадзоре отметили, что на территории России данный штамм пока не обнаружен. Этот подвариант относится к семейству «омикрон» и является более поздней ветвью линии BA.3, которая циркулировала с 2022 года, но не получила широкого распространения. Ключевая характеристика возбудителя — способность эффективно обходить существующий иммунитет.

Геннадий Онищенко подчеркнул, что заболеваемость коронавирусом сейчас находится в рамках сезонных показателей, поэтому оснований для паники нет. Врач обратил внимание на важную особенность современных штаммов «омикрона»: наибольшую эпидемиологическую опасность представляют не явные больные, а носители инфекции без выраженных симптомов. Именно такие люди обладают более высоким потенциалом для передачи вируса, поскольку продолжают активную социальную жизнь.

К типичным проявлениям инфекции относятся лихорадка, непродуктивный кашель, выраженная слабость, затрудненное дыхание и чувство сдавленности в груди. Реже пациенты жалуются на утрату обоняния и вкуса, першение в горле, головные и мышечные боли, тошноту и кожные высыпания.