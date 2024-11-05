Обновленный корпус детской поликлиники заработал на улице Строителей в Шатуре

В Шатуре открылась детская поликлиника на ул. Строителей после проведенного капитального ремонта. Маленькие пациенты и их родители будут получать весь спектр услуг в преображенном учреждении, где когда-то располагались помещения станции переливания крови.

В ходе капремонта кабинеты, коридоры и другие пространства корпуса приятно обновились, стали уютнее и комфортнее для посетителей и сотрудников. Педиатры принимают юных пациентов в улучшенных кабинетах с новой мебелью и всем необходимым.

Предусмотрели и преображение зоны ожидания для родителей и детей. Самые маленькие смогут скрасить время в игровой комнате или посмотреть мультфильмы на экранах. Разместили также много пеленальных столов, а у здания организовали пространство с навесом для колясок и детских велосипедов.

Отметим, что старое помещение детской поликлиники на улице Интернациональной в настоящее время закрыто на ремонт. Здесь также планируют серьезные обновления, которые позволят создать комфортные условия труда для специалистов и в будущем расширить штат.

После проведения ремонта принимать родителей с детьми будут как по адресу на ул. Строителей, так и на ул. Интернациональной.