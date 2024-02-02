Обновленный корпус Щелковского колледжа торжественно открыли после капитального ремонта

Одно из структурных подразделений Щелковского колледжа после капитального ремонта наконец открыло свои двери для студентов и преподавателей. В историческом здании заменили кровлю, отремонтировали фасад, усилили несущие конструкции и провели полное переоборудование всех инженерных систем.

«Это большое событие для нашего округа. Историческое здание в центре города преобразилось и станет современной и качественной базой для обучения студентов со всего Подмосковья», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Ожидается, что в отремонтированном корпусе будет создан Топливно-энергетический кластер в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». Это шесть лабораторий, оборудованных в соответствии с последними требованиями работодателей, и три химические лаборатории.

Заместитель директора Щелковского колледжа по учебной работе Юлия Джикия рассказала, что весь ремонт занял девять месяцев. Студентам пришлось потесниться в других корпусах, но все отнеслись с пониманием. Теперь все очень рады и довольны результатом.