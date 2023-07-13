Обновленный сад «Звездочка» № 34 в Серпухове откроется к 1 сентября
Фото: [пресс - служба администрации г.о. Серпухов]
«Готовь сани летом» - эта народная мудрость отлично действует и в нынешнее время. Правда, готовят в Подмосковье не сани, а сады и школы к очередному учебному году. Так, в Серпухове уже на 45 % выполнен капитальный ремонт детского сада № 34 «Звездочка». Об этом сообщил в своем Telеgram-канале глава городского округа Сергей Никитенко.
Как сообщил руководитель муниципалитета черновые работы уже полностью завершились. Более того, рабочие привели в порядок 40 % фасадной части. Готовы стены внутри помещения. Обновили входные группы и теневые навесы. Последние стали больше и теперь смогут укрыть под своей сенью еще больше малышей. Наполовину готова кровля. На финишной прямой находится и пищеблок, где уже уложена плитка, проведено электричество, практически завершены сантехнические работы.
Вскоре рабочие примутся за оштукатуривание стен, покраску ограждения, остекление входных групп. Кстати, превалировать в оформлении сада станут светлые и пастельные, спокойные тона.
«Идет процесс планирования оснащения детского сада. В пищеблоке это технологическое оборудование, в группах – мебель, интерактивные доски, компьютеры и персональные места для каждого воспитателя. Все работы идут в графике и будут завершены к 1 сентября», - резюмировал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.