Обновленный сквер имени Лизы Чайкиной открыли в подмосковном Королеве

В подмосковном Королеве состоялось торжественное открытие обновленного сквера имени Лизы Чайкиной после масштабной реконструкции. Отмечается, что пространство полностью изменилось.

Рабочие провели реконструкцию пешеходной сети, обустроили систему уличного и архитектурно-декоративного освещения, установили малые архитектурные формы, скамьи и видеонаблюдение. Также сделали спортивные и детские игровые площадки. На торжественное открытие собрались жители близлежащих домов, из почетных гостей были глава городского округа Игорь Трифонов и депутат Мособлдумы Сергей Керселян.

«Поздравляю всех с этим долгожданным событием! Надеюсь, обновленный сквер станет любимым местом для всех жителей района и города», — сказал Игорь Трифонов.

Вместе с депутатом и детьми он перерезал красную ленточку, отрезки которой были подарены ребятам на память. А затем все вместе пошли осматривать новое общественное пространство. Праздничное настроение жителям также поднимали теплая погода, солнце и воздушные шарики, которые дарили всем желающим.

«Важно, что теперь не только центр города у нас благоустроен, что теперь и жители этого микрорайона могут отдохнуть в красивом и комфортном сквере», — сказал Сергей Керселян.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что второй этап благоустройства лесопарка в Электростали начнется в этом году.