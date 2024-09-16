Обновленный Совет депутатов г.о Луховицы провел первое заседание и выбрал председателя

В новый Совет депутатов Луховиц вошли 20 человек из разных сфер: от образования до сельского хозяйства. В воскресенье, 15 сентября, народные избранники провели первое заседание в новом составе и выбрали председателя. Им стал представитель фракции партии «Единая Россия» Геннадий Воронин.

Старт совету в новом составе дала старейший депутат Ольга Терехова, которая предложила на пост председателя Геннадия Воронина из «Единой России». Кандидатуру поддержали 19 из 20 человек. Среди участников заседания — глава округа Сергей Тимохин, депутат Госдумы Никита Чаплин и депутат Московской областной Думы Максим Коркин.

«Главная цель в работе окружного совета депутатов — повышение уровня и качества жизни луховичан. Основной инструмент — встречи с жителями. Надеюсь, что депутаты будут не только слушать, но и слышать луховичан. Рассчитываю на совместную и плодотворную работу, желаю успехов», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» и глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Луховицы ]

Отметим, в состав совета депутатов округа вошли 17 представителей из партии «Единая Россия»: она набрала 73,74% голосов. Десять из депутатов ЕР проходили по одномандатным округам: Антон Минаев, Дмитрий Силаев, Ольга Терехова, Ирина Суркова, Ирина Каштан, Евгений Авдеев, Гари Хаит, Надежда Зубрилина, Антон Лукьянов и Сергей Подболотов.

Высокое количество голосов партии ЕР позволило получить еще семь мандатов по партийным спискам (Валентина Строкова, Олеся Васильева, Геннадий Воронин, Зуфар Миргалимов, Андрей Королев, Ирина Попова и Галина Пончакова).

Также в окружной Совет депутатов вошли представитель ЛДПР Александр Сарычев, от КПРФ — Валерий Фролов, от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Сергей Соин. Все получили депутатские удостоверения.

Примечательно, что явка избирателей в Луховицах стала рекордной в Московской области. Она составила 50,3%. Это говорит о высокой заинтересованности жителей в улучшении округа, депутатам осталось поддержать их, оправдать доверие и настроится на эффективную работу, в том числе и с региональными проектами.