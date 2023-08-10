Обновленный Центральный рынок в Подольске откроется до конца года

Продолжается большая реконструкция Центрального рынка Подольска, она стартовала по поручению губернатора. Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков проверил, как продвигаются работы.

По состоянию на начало августа капитально отремонтирован цокольный этаж здания. Там уже открылись новые магазины, большинство из них принадлежат известным торговым сетям. Заменена электропроводка, отделывается фасад. Идут работы по замене купола на облегченный и более безопасный вариант из современных материалов. В обновленном здании рынка появится фудкорт — зона с несколькими точками быстрого питания.

Ранее сообщалось, что здание рынка 1970-х годов постройки уже обветшало и требует ремонта. Обновятся и торговые павильоны на Советской улице, примыкающие к рынку. Надземный переход через Матросскую улицу приведут в порядок.

Глава Подольска Дмитрий Жариков пообщался с покупателями. Они рассказали, что рынок заметно преображается, становится красивее и чище, делать покупки теперь гораздо приятнее.