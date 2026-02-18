Обнуление дорог: раскрыто, куда загадочно исчезли следы зверей в «Лосином острове»

В национальном парке «Лосиный остров» разворачивается необычная история: сотрудники парка методично заметают следы, стирают улики и пытаются запутать потенциальных наблюдателей. Но делается это не для сокрытия преступлений, а ради благородной цели — ежегодной переписи лесного населения, выяснил REGIONS .

В парке стартовал зимний маршрутный учет животных и птиц — одно из самых важных природоохранных мероприятий. Информацию об этом предоставила пресс-служба нацпарка. В сложных погодных условиях специалисты исследуют 12 маршрутов общей протяженностью более 80 километров. Данные учета помогают отслеживать динамику численности животных, планировать природоохранные мероприятия и оценивать состояние экосистем.

Процесс полевого исследования напоминает работу следователя-криминалиста и проходит в два этапа. Сначала научные сотрудники, инспекторы и лесничие проходят по заранее определенным маршрутам и аккуратно «затирают» все старые обнаруженные следы животных — любые наброды, заячьи петли и кабаньи тропы должны исчезнуть, чтобы подготовить «чистый лист». Через установленный промежуток времени исследователи вновь выходят на те же маршруты и фиксируют только те следы, которые появились после затирания. Это позволяет достоверно определить, сколько животных побывало на участке за контрольный период.

«В учете задействованы научные сотрудники парка, государственные инспекторы, лесничие. Каждый участник владеет методикой и умеет различать следы разных животных — от лося и кабана до мелких грызунов», — рассказали REGIONS в пресс-службе.

Особого внимания требуют мелкие грызуны: их следы на морозе читаются хуже всего, но именно они служат важным индикатором здоровья экосистемы. Если мыши и полевки активны, значит и хищникам вроде лис и куниц будет чем прокормиться. Работы продлятся до конца февраля: за это время будут обследованы все лесопарки Лосиного острова. После сбора полевых данных начнется анализ и обработка информации.

Полученные цифры лягут в основу природоохранных решений. Если следы покажут, что кабаны стали чаще выходить к жилым кварталам, значит в тех районах не хватает корма или животных что-то тревожит. Тогда сотрудники парка скорректируют планы: где-то выложат соль для лосей, а где-то создадут тихие зоны, куда посетителям лучше не заходить. Так что, заметив во время прогулки странные лыжни, будто прочерченные по линейке, можно не сомневаться — возможно, это работают «счетоводы», которые заботятся о том, чтобы знаменитые сохатые Лосиного острова и дальше оставались полноправными хозяевами этих лесов.

