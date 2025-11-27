«Обокрал народ»: замначальника Росавтодора обвиняют в присвоении 250 млн рублей

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга иск о конфискации имущества в отношении заместителя руководителя Росавтодора Андрея Самарьянова и членов его семьи. Основанием для иска стало несоответствие стоимости приобретенного имущества совокупным доходам семьи, сообщают « Известия ».

Согласно материалам дела, Андрей Самарьянов занимал должности, связанные с высокими коррупционными рисками, начиная с 2000 года. За период с 2009 по 2023 год официальные доходы семьи составили приблизительно ₽60 млн.

При этом стоимость имущества, приобретенного ответчиками после назначения Самарьянова на должность, по данным прокуратуры, превышает ₽250 млн. Рыночная оценка этого имущества составляет около ₽430 млн.

В перечень активов, подлежащих конфискации, входят объекты недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, включая шесть квартир, земельный участок с домом, несколько нежилых помещений и парковочных мест, а также четыре автомобиля премиальных марок.

Суд принял обеспечительные меры в виде ареста указанного имущества на время рассмотрения дела.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре прокуроры нашли у семьи экс-полицейских Семеновых активы на 3 млрд.