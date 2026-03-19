Оборудование отказалось выдерживать блокировку Telegram: Роскомнадзор жестко опроверг вранье

В Роскомнадзоре официально отвергли сведения о неполадках в работе систем блокировки интернет-ресурсов. Информацию о перегрузке оборудования в ведомстве назвали не соответствующей действительности, пишет Газета.ру.

Ранее зарубежное издание со ссылкой на источники в телекоммуникационной сфере сообщило, что технические средства противодействия угрозам якобы не справляются с возросшей нагрузкой. По данным журналистов, именно это могло стать причиной периодического восстановления доступа к YouTube для российских пользователей.

Источники издания связывали возникшие сложности с замедлением работы Telegram, которое потребовало задействования значительных мощностей. Собеседники в отрасли также поясняли, что фильтры ТСПУ обладают пределом пропускной способности. При его превышении отдельные узлы автоматически переходят в режим обхода, что временно делает заблокированные сервисы доступными.

В Роскомнадзоре эти утверждения категорически опровергли.