Официальный Дели сообщил о нападении на свое коммерческое судно в стратегически важном ближневосточном проливе. Инцидент произошел на фоне затяжного геополитического кризиса и блокировки ключевых морских путей Ираном, что ставит под угрозу хрупкое перемирие в регионе, пишет МК.

Чрезвычайное происшествие в зоне стратегического судоходства

Правительство Индии официально заявило о нападении на торговое судно, шедшее под государственным флагом страны. Согласно обнародованным данным, инцидент зафиксирован в акватории Ормузского пролива недалеко от побережья Омана, где в результате полученных повреждений корабль полностью затонул. Всех членов экипажа удалось своевременно эвакуировать, их жизни ничего не угрожает. Власти Индии выступили с резким осуждением этого акта агрессии против гражданского судоходства.

Геополитический контекст и экономические последствия

Данный инцидент произошел на фоне продолжающейся с 28 февраля 2026 года масштабной эскалации вооруженного противостояния между Израилем и США с одной стороны, и Ираном совместно с ливанской организацией «Хезболла» — с другой. В ходе этого конфликта Тегеран фактически заблокировал движение через Ормузский пролив. Верховный лидер Исламской Республики в официальном обращении через государственные СМИ подтвердил, что перекрытие данной транспортной артерии необходимо использовать как инструмент стратегического давления. Результатом этих действий уже стал резкий скачок мировых цен на энергоносители и логистику.

Дипломатический раскол на Ближнем Востоке

Иранские вооруженные силы ранее неоднократно наносили удары по объектам в ряде ближневосточных государств, включая Ирак, Иорданию, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Официальный Тегеран аргументировал свои действия атаками исключительно на американские военные объекты и опровергал информацию о нанесении ударов по Турции.

Подобная активность вызвала жесткую критику со стороны арабских стран. В частности, Объединенные Арабские Эмираты приняли решение о закрытии своей дипломатической миссии и отзыве посла, а Эр-Рияд предупредил о готовности нанести ответные военные удары. Несмотря на то, что 7 апреля 2026 года стороны смогли согласовать условия перемирия, а в Пакистане начались предварительные переговоры между США и Ираном, последующие раунды дипломатических встреч постоянно откладывались, а текущее затопление судна ставит мирный процесс под угрозу.