Западные политики даже высокого уровня жестоко ошибаются на публике. Одним из недавних примеров стала глава МИД Германии Анналена Бербок, которая вдвое ошиблась с цифрами по количеству жителей в Европе. Обозреватель KP.RU Евгений Умеренков вспомнил и другие курьезные выступления дипломата, а также других европейских политических деятелей.

Анналена Бербок уже не первый раз попадается на ляпе. До сих пор дипломату не могут забыть, как она предложила Владимиру Путину изменить политическую позицию на 360 градусов, то есть фактически, оставить ее неизменной. Она также публично принижала интересы населения ФРГ, заявив, что мнение избирателей не так важно, как «сдержать обещание людям Украины».

Как Умеров напомнил, что в 2023 году Бербок заявила, как ЕС «ведет войну с Россией», за что была раскритикована Шольцем.

Однако больше всего внимания привлекает последний конфуз: на заседании глав МИД стран НАТО Анналена сказала, что немецких военных могут пустить на Украину для обеспечения мира после того, как прекратится огонь. Нелогичное замечание вызвало много вопросов в ее окружении и альянсе.

Очередной пример: Лиз Трасс, пробывшая главой МИД Великобритании всего 50 дней. На этом посту она заявляла, что Лондон не признает Ростов и Воронеж российскими территориями. При этом ошибочное утверждение дипломат сделала на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Обозреватель «Комсомолки» в том числе напомнил, как Трасс грозилась без колебаний применить ядерное оружие.

Ярким примером политической глупости стала и главный дипломат ЕС Кая Каллас. Ей удалось удивить эстонский парламент, заявив, что в регионе рынка «стало меньше молекул электричества». Заседание тогда было посвящено проблемам энергетики, так что у ведущих экспертов возникли уточняющие вопросы к спикеру.

Журналист Умеров напомнил, что блондинка стала одной из тех, кого разыграли российские пранкеры Лексус и Вован. Они представились африканскими политиками. Тогда же Каллас ответила, что россияне «никогда не страдали от войны».

В заключение обозреватель отметил, что это лишь малая часть из ляпов, идущих из Европы. Перечислять можно было бы еще дольше, если припомнить конфузы также американской стороны. В частности, всем уже широко известны, как сильно на публику ошибался Джо Байден.

Ранее сообщалось, что дипломат ЕС Каллас не смогла объяснить, что понимает под победой Украины.