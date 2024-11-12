Каллас не смогла объяснить, что понимает под победой Украины

Кандидат на пост главы европейской дипломатии Кая Каллас не сумела объяснить, что именно она понимает под обеспечением победы Украины со стороны Евросоюза. Ее слова привело РИА Новости.

Эстонка Кая Каллас пришла на заседание Европарламента, где обсуждали ее кандидатуру на замену Жозепу Боррелю. Она заявила, что сделает своим приоритетом на последующие пять лет противостояние РФ и Китаю, а также поддержку Киева в вопросе достижения им победы и справедливого мира.

«Я не очень понятно объяснила, но мы не можем позволить России делать все, что она хочет, в этом случае и другие могут решить, что им все можно… Сейчас настало время показать России, что она не может это делать», — указала она.

При этом Каллас ни разу не привела каких-либо конкретных шагов, которые она планирует предпринять. Все ее размытые заявления только провоцировали поток новых вопросов от депутатов.

Эстонская подданная Каллас была включена в состав своей команды Урсулой фон дер Ляйен, главой Еврокомиссии. Она ранее занимала в Эстонии пост премьер-министра, была известна своей непримиримой позицией в отношении России. Тем не менее, она оказалась впутанной в скандал, когда обнаружились связи ее мужа с российским бизнесом.