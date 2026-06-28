«Обращайтесь к ученым»: почему священник отказался спорить об НЛО и что сказал о вере

Священнослужитель убежден, что изучением происхождения НЛО должны заниматься профильные специалисты, а не богословы. В то же время он напомнил, что реальность не исчерпывается лишь тем, что доступно эмпирической проверке. Существование Бога, к примеру, невозможно верифицировать лабораторными методами, однако верующих этот факт не смущает.

Отдельный акцент представитель духовенства сделал на христианском учении о злых силах. Согласно традиции, пояснил игумен, бесы способны мимикрировать, подстраиваясь под культурный код конкретной исторической эпохи. Если раньше их изображали с рогами и копытами, то сегодня визуальный ряд может оказаться совершенно иным.

Даже если допустить гипотетическое существование враждебных Богу сущностей, верующему разумнее уклоняться от любых форм контакта с ними. Фундаментом мировосприятия, подчеркнул игумен Марк, должны служить Писание и церковная доктрина. Он также предостерег от соблазна гоняться за сенсациями.