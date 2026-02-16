В Русской православной церкви поддержали обеспокоенность общества последствиями неконтролируемой миграции, назвав эту проблему угрозой для культурной идентичности. Об этом пишет ИА SM.News.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее благословил деятельность движения «Русская община», подчеркнув важность объединения соотечественников для законной защиты прав и взаимовыручки. На местах епархии уже наладили взаимодействие с активистами, участвуя в социальных проектах и патриотических акциях. Церковь рассматривает подобные формы самоорганизации как адекватный ответ на современные вызовы.

Архиепископ Савва (Тутунов), который с самого начала оказывает духовную поддержку координаторам движения, отметил необходимость расширения повестки. По его словам, он охотно откликнулся на просьбу будущих организаторов помочь с окормлением, поскольку разделяет идеи русского самостоянья. Под этим понятием, восходящим к Александру Пушкину, подразумевается духовная независимость, опора на собственные силы, чувство национального достоинства и осознанное принятие своей судьбы.

Владыка Савва констатировал, что «Русская община» заслужила общественное внимание благодаря участию в специальной военной операции и активной позиции по миграционным вопросам. Однако он подчеркнул, что движению необходимо развивать и созидательную внутреннюю линию. Задача церкви в данном взаимодействии — напоминать людям о необходимости внутреннего преображения по примеру Христа и о том, что действовать следует с милосердием, не допуская озлобления. При этом архиерей уточнил, что противодействие нелегальной миграции остается прерогативой гражданского общества.

Ранее онколог Стилиди сообщил о том, что первые пациенты получат вакцину от меланомы в 2026 году.