Сын альпинистки Наговициной уверен, что его мать жива

Сын альпинистки Натальи Наговициной Михаил заявил, что его мать, находящаяся на пике Победы в Киргизии, жива и нуждается в срочной помощи. Об этом он написал во «ВКонтакте».

Он обратился к федеральным властям России, включая руководство Следственного комитета России (СКР), Генеральную прокуратуру и Министерство иностранных дел (МИД), с просьбой организовать спасательную операцию.

Ключевым доказательством жизни альпинистки стало видео, полученное Михаилом от оператора maga.fpv, снятое через семь дней после потери связи с женщиной. На записи видно, как Наговицина, находясь на высоте, машет рукой.

Молодой человек отметил, что его мать — опытный альпинист с крепким здоровьем, поэтому шансы на то, что в настоящее время она жива, высоки.

Сын Наговициной также попросил организовать дополнительную съемку с дронов для подтверждения состояния матери. Он настаивает на возобновлении спасательной операции в течение ближайших 48 часов, пока сохраняются благоприятные погодные условия.

Напомним, альпинистка Наговицина сломала ногу 12 августа и уже более двух недель находится на высоте около 7 тыс. метров. Предыдущие попытки спасения, включая вылет вертолета Министерства обороны Киргизии, не увенчались успехом из-за сложных погодных условий и турбулентности.

В 2021 году на пике Хан-Тенгри погиб муж Натальи и отец Михаила — Сергей Наговицин. Местные альпинисты, включая Наиля Муратова, считают, что проведение спасательной операции сейчас практически невозможно и следующая возможность может представиться не ранее лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что альпинисты отказались от подъема на пик Победы из-за застрявшей россиянки Наталья Наговициной.