«Обращений нет, жалоб нет»: туроператор отчитался о туристах на острове, объявленном желтым уровнем

На китайском острове Хайнань, к которому приближается тайфун «Бави», сейчас находятся 47 российских туристов, отправившихся на отдых через туроператора «Спектрум». Руководитель департамента Юго-Восточной Азии компании Елена Седова в беседе с Агентством городских новостей « Москва » заверила, что никаких обращений или жалоб от клиентов не поступало.

Ранее в СМИ появилась информация об объявленном желтом уровне опасности: по прогнозам, 3 июля на Хайнань обрушится шторм с порывами ветра от 25 метров в секунду. Ожидается, что стихия затронет также провинцию Гуандун и Гуанси-Чжуанский автономный район. На курортах Саньи уже готовятся к непогоде, а синоптики не исключают, что «Бави» усилится до супертайфуна.