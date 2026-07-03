Молодая жена Кашпировского лишила его недвижимости в Москве

Известный психотерапевт и гипнотизер Анатолий Кашпировский, который в 1990-е годы собирал стадионы по всей стране, переписал свою московскую квартиру на третью супругу Гулизар Чалбашову, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал SHOT. Недвижимость площадью 56 кв. м находится на Митинской улице. Ее рыночная стоимость оценивается примерно в ₽20 млн.

86-летний Кашпировский переоформил эту квартиру еще в 2016 году — спустя два года после начала их отношений, но задолго до официальной регистрации брака.

Отмечается, что пара узаконила свои отношения только в 2023 году. Однако квартира была оформлена на Чалбашову до брака, поэтому она не считается совместно нажитым имуществом. Теперь все доходы Кашпировского проходят через ИП, зарегистрированного на его супругу.

За последние три года на счета Гулизар поступило более ₽7 млн. Таким образом, де-юре у самого Кашпировского больше не осталось ни недвижимости, ни крупных сбережений.

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