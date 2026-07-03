«Подбирает новый имидж для новых работ»: возлюбленная Диброва рассказала о его здоровье после падения в клубе

Телеведущий Дмитрий Дибров снова оказался в центре внимания после происшествия в ночном клубе Москвы, когда он упал с лестницы , пытаясь флиртовать с девушками. В результате падения он получил сотрясение мозга и перелом лучевой кости правой руки.

Врачи настаивали на операции, но Дибров сначала отказался. Однако на прошлой неделе он все же согласился на хирургическое вмешательство. Ему вставили титановую пластину для сращивания костей.

Новая избранница Диброва, нутрициолог Екатерина Гусева, опубликовала в социальных сетях свежие фотографии шоумена. На снимках он выглядит бодрым, передает The Voice.

Фото: [ соцсети ]

«Друзья, все кто интересовался здоровьем Дмитрия, благодарим за заботу! Он прекрасно себя чувствует и уже подбирает новый имидж для новых работ! Судите сами — фотографии сделаны 2 июля — ТЦ „Европейский“, Дмитрий Дибров рекламирует очень подходящий ему бренд одежды», — сказала Гусева.

Несмотря на это, пользователи заметили, что Дибров — слишком бледный. Они призвали ведущего взять паузу и как следует восстановиться перед возвращением к работе.

Ранее сообщалось, что Полина Диброва и Роман Товстик вернулись после путешествия на Тибет.