Секретный рецепт из казана на 200 литров: чем удивят повара на празднике в Подмосковье

Организаторы, среди которых местная администрация и «Международный альянс кулинаров», подготовили развлечения для гостей всех возрастов. Глава округа Марк Черемисов назвал это событие визитной карточкой региона и символом местных сельскохозяйственных достижений.



Главным событием станет кулинарный рекорд: повара «Международного альянса кулинаров» под руководством Валентина Лобачева планируют сварить самый большой объем огуречного варенья. Для этого используют казан вместимостью более 200 литров. В основу ляжет секретный семейный рецепт от создателей бренда «Огуречная столица» Юлии Мартыновой и Алексея Безуглова.



По словам Безуглова, десерт из огурцов имеет необыкновенный вкус, и угощения хватит на каждого посетителя. Кроме того, на кулинарном конкурсе шеф-повара со всей страны приготовят несколько вариантов традиционного рассольника. Попробовать варенье и суп можно будет абсолютно бесплатно.



Как сообщила директор Дома культуры «Старт» Екатерина Андросова, гостей также ждут творческие конкурсы, спортивные состязания, квест, концерт и показ фильма. За луховицкими огурцами, которые ценятся за особый вкус благодаря климату поймы реки Оки, специально приезжают из разных регионов. Вход на мероприятие свободный. Программа фестиваля начнется в 11.00 и продлится 12 часов. Официальное открытие – в 16.00.