«Руководители сразу это замечают»: психолог назвал 11 разрушающих карьеру привычек

Психолог рассказал, какие 11 привычек чаще всего мешают получить повышение и увеличить доход. По его словам, многие сотрудники сами блокируют свое профессиональное развитие, даже не замечая этого.

Даже опытные специалисты нередко годами остаются на одной должности, несмотря на хорошие профессиональные навыки. По словам старшего преподавателя кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонида Неровного, причиной часто становятся не недостаток знаний, а модели поведения, которые негативно влияют на карьерный рост.

Какие привычки мешают строить карьеру

Эксперт выделил 11 наиболее распространенных установок, которые способны затормозить профессиональное развитие.

В этот список вошли убежденность, что повышение получают только «по знакомству», синдром самозванца, неадекватная самооценка, отказ осваивать новые навыки, привычка брать на себя слишком много задач, отсутствие умения расставлять приоритеты, частая смена работы, трудоголизм, участие в офисных сплетнях, постоянные жалобы и конфликтное поведение.

По словам специалиста, каждая из этих привычек снижает доверие со стороны руководства и уменьшает шансы сотрудника на продвижение.

Что поможет изменить ситуацию

Неровный считает, что первым шагом должен стать объективный анализ собственного поведения. Вместо конфликтов, жалоб и выполнения чужих обязанностей он рекомендует сосредоточиться на развитии профессиональных компетенций, освоении новых методов работы и соблюдении баланса между работой и личной жизнью.

По мнению эксперта, именно такой подход повышает вероятность карьерного роста и получения более высокой должности.

Сколько можно потерять из-за карьерных ошибок

Как отметил специалист, разница в доходах между рядовыми сотрудниками и руководителями среднего звена в Московской области составляет в среднем от 40 тыс. до 90 тыс. рублей в месяц.

Из-за привычек, мешающих профессиональному развитию, сотрудник может ежегодно недополучать от 500 тыс. до 1 млн рублей потенциального дохода. По словам эксперта, отказ от деструктивных моделей поведения способен стать одной из самых выгодных инвестиций в собственную карьеру.