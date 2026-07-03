Воспитанницы Можайской воспитательной колонии получили аттестаты об образовании

Ученицы средней общеобразовательной школы Можайской воспитательной колонии ГУФСИН России по Московской области получили аттестаты об образовании в рамках торжественного вручения, в которой приняли участие директор школы заслуженный учитель России Ольга Князькова и педагогический коллектив. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В сообщении уточнили, что девять воспитанниц получили аттестаты о среднем общем образовании (11 класс), еще две — аттестаты об основном общем образовании (9 класс). Перед этим они сдали ГВЭ и ЕГЭ.

В рамках церемонии вручения Ольга Князькова обратилась к ним с напутствующими словами и пожеланиями не останавливаться на достигнутом.

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