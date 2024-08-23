Обращения по ЖКХ разобрали на выездной администрации в Наро-Фоминске

Встреча в формате выездной администрации состоялась в Наро-Фоминске. Обсудили работу сферы жилищно-коммунальных услуг, а также решения по очистным сооружениям.

На волнующие вопросы жителей отвечали представители Министерства ЖКХ и администрации.

По многим из обращений уже подготовили решения. Например, по очистным в Апрелевке и Наро-Фоминске. Как отметил замглавы округа Алексей Гусаков, в первой проведут строительно-монтажных работы, во второй — полноценную реконструкцию. Проектную документацию приняли в полном объеме.

Апрелевские и наро-фоминские очистные сооружения попали в госпрограмму на 2026-2027 годы, но по просьбе администрации сроки передвинут.

«Мы написали обращение в МинЖКХ, чтобы сдвинуть работы на 25-й год. Думаю, что в ближайшее приступим к работам», — отметил Алексей Гусаков.

Жителям также рассказали про раздельный сбор отходов в Московской области, двухконтейнерную сортировку, реализацию соответствующих проектов и работу Министерства «Чистых дел».

Обсудили сроки установки площадки для раздельного сбора отходов «Мегабак». Все это включили в познавательный семинар «Экономика замкнутого цикла». Встречу провели в Хореографической школе имени Ирины Зайцевой. Подготовили лекцию специалисты МинЖКХ Подмосковья и Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по области.

Всех участников семинара поблагодарили за участие и выдали сертификаты Общественного экологического контроля.