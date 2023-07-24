«Обратите внимание на здоровье»: карты Таро рассказали, чего стоит опасаться в ближайшие дни

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала, что предсказывают карты Таро на ближайшие дни. По словам собеседницы, карта недели — «Перевернутый паж пентаклей», который может указывать на некоторые трудности в различных сферах жизни.

В области любви, объяснила провидица, может ощущаться некоторое неудовлетворение или неопределенность.

«Возможно, у вас есть некие нерешенные вопросы, неясности. Лучше всего обратить внимание на свою коммуникацию с партнером и стараться быть более открытыми и честными в общении», — заявила Мишина корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседница отметила, что некоторые трудности могут появиться и в сфере бизнеса.

«Возможно, вы столкнетесь какими-то непредвиденными препятствиями, трудностями в достижении своих целей. Рекомендуется сохранить гибкость и настойчивость в решении этих проблем», — пояснила экстрасенс.

Ясновидящая подчеркнула, что на этой неделе проявятся физические или эмоциональные неравновесия.

«Обратите внимание на свое физическое и эмоциональное благополучие. Обратитесь к специалистам, если имеются вопросы или озабоченности относительно здоровья», — добавила Мишина.

«Перевернутый паж пентаклей», по словам провидицы, предупреждает о возможных ошибках или недоразумениях, которые возникнут в течение недели.

«Постарайтесь быть осторожнее в своих действиях и решениях. Лучше избегать непредсказуемых и рискованных ситуация, а также постоянно контролировать свои действия», — подытожила собеседница.

Ранее ясновидящая рассказала, умрет ли Навальный в тюрьме.