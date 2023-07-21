«Он может там задержаться подольше»: ясновидящая рассказала, умрет ли Навальный в тюрьме

«Обратная карта «Рыцарь Мечей» может указывать на возможные трудности в судьбе. Исходя из расклада, я могу сказать, что Навальный* не умрет в тюрьме, но ему будет сложно! Скорее всего он может там задержаться подольше. Полная изоляция во всем, но убивать его никто не собирается. Со здоровьем все в порядке, от болезни не умрет», — подытожила ясновидящая.