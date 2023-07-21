«Он может там задержаться подольше»: ясновидящая рассказала, умрет ли Навальный в тюрьме
Провидица Мишина рассказала, какая судьба ждет политика Навального
Фото: [Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы/РИА Новости]
Недавно прокурор запросил для политика Алексея Навального* 20 лет колонии строгого режима. Удастся ли ему выйти из тюрьмы живым, рассказала провидица.
Знаменитая ясновидящая Инна Мишина сделала расклад карт Таро на будущее осужденного. Ей выпали карты «Страшный Суд», «Туз Пентаклей», «Паж Мечей» и «Рыцарь Мечей».
«Страшный Суд» может указывать на важное событие или период перемен в жизни Навального*, которые могут глубоко повлиять на его будущее. Это может быть периодом судьбоносных решений или изменений», — объяснила ясновидящая в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Карта «Шесть Мечей», по словам провидицы, может быть сигналом, что Навальному* предстоит оставить позади что-то, что больше не служит его интересам. А перевернутый Туз Пентаклей говорит о трудностях в материальных вопросах или неопределенности в финансовых делах, добавила Мишина.
«Обратная карта «Рыцарь Мечей» может указывать на возможные трудности в судьбе. Исходя из расклада, я могу сказать, что Навальный* не умрет в тюрьме, но ему будет сложно! Скорее всего он может там задержаться подольше. Полная изоляция во всем, но убивать его никто не собирается. Со здоровьем все в порядке, от болезни не умрет», — подытожила ясновидящая.
Ранее провидица объяснила нашествие слизней в Подмосковье.
*включен в список террористов и экстремистов