Обратный отсчет: Путину доложили, когда последний россиянин покинет зону конфликта

Владимиру Путину доложили о ходе возвращения россиян из зоны ближневосточного конфликта. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил президенту, что за текущую неделю на родину вернулись уже шесть тысяч граждан. Из них более трех тысяч — организованные туристы, отдыхавшие по путевкам. На 5 марта запланирована отправка еще свыше семи тысяч человек.

По словам министра, в Объединенных Арабских Эмиратах остаются около 20 тысяч организованных туристов и примерно столько же — 20 тысяч — путешественников, которые организовывали поездку самостоятельно. В других странах региона остаются еще 230 россиян.

Решетников отметил, что российские власти сразу же после начала кризиса обратились к коллегам из Министерства экономики и туризма Эмиратов с просьбой отработать с отелями механизм продления проживания для наших граждан. В результате размещение было продлено везде, причем в разных эмиратах вопрос решили по-разному. Где-то расходы на проживание взяли на себя местные власти, где-то отели просто не повышали цены.

Министр также уточнил, что в Иране и Израиле организованных туристов из России нет — продажа туристических пакетов в эти страны была запрещена заранее. Для всех отдыхающих, нуждающихся в помощи, работают горячие линии. Полностью завершить вывоз российских граждан с Ближнего Востока планируется до 14 марта.