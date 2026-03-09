Обратный звонок как квартира: мошенники стали ловить россиян на крючок одним словом

Злоумышленники осваивают новую тактику обмана россиян через «Госуслуги» и банки. Жертве приходит сообщение с требованием срочно перезвонить, после чего ее подключают к фальшивой службе поддержки и выманивают данные, пишет РГ.

В России набирает обороты новая разновидность телефонного мошенничества, построенная на психологии доверчивых граждан. Как сообщили представители платформы «Мошеловка» Общероссийского народного фронта, аферисты массово переходят на схему так называемого обратного звонка. Жертве направляют СМС или уведомление в мессенджер с пугающим содержанием. В тексте говорится о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги» и содержится настоятельная просьба срочно связаться с оператором по указанному номеру для блокировки действий преступников.

Если человек поддается панике и перезванивает, он автоматически попадает в поддельный кол-центр. Злоумышленники, маскирующиеся под сотрудников техподдержки, в ходе беседы убеждают собеседника сообщить секретный код из СМС или реквизиты банковской карты. Полученная информация позволяет преступникам получить доступ к счетам и оформить кредиты.

Основной удар новой схемы направлен на пользователей «Госуслуг», а также клиентов онлайн-банков и микрофинансовых организаций. Эксперты «Мошеловки» настоятельно советуют гражданам проявлять бдительность. Ни в коем случае нельзя звонить по номерам, поступившим от незнакомых отправителей. Если диалог все же начался, его необходимо немедленно прервать. Специалисты подчеркивают важное правило: сотрудники любых государственных структур и финансовых учреждений никогда не инициируют обратную связь через подобные сообщения и не требуют перезванивать на сторонние номера.