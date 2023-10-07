Образовательная выставка для старшеклассников прошла в подмосковном Видном

Выставка для учащихся 8-11 классов «Поступи 23/24» состоялась во Дворце спорта «Видное». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

Отмечается, что в данном мероприятие приняли участие порядка тридцати различных вузов и колледжей как Москвы, так и Подмосковья, таких как МГУ, РУДН, МИИТ и многие другие. Известно, что мероприятие посетили свыше трех с половиной тысяч человек, включая старшеклассников из всех школ муниципалитета, родителей и педагогов.

В пресс-службе администрации отметили, что данная выставка стала открытой площадкой для диалога абитуриентов с образовательными учреждениями. Ведь у ребят была возможность пообщаться с представителями университетов, а также посетить мастер-классы и индивидуальные консультации с экспертами.

Подчеркнем, что образовательная выставка «Поступи», организованная Торгово-промышленной палатой и Управлением образования администрации городского округа, проводится уже в пятый раз и привлекает все больше участников.