Образовательно-производственный центр «Машиностроение» откроется на базе Мытищинского колледжа
Фото: [Пресс-служба Министерства образования МО]
В рамках военно-технического форума «Армия-2023» состоялось подписание соглашения о партнерстве в целях создания и развития в 2024 году образовательно-производственного центра «Машиностроение» на базе Мытищинского колледжа. Об этом сообщили в Министерстве образования Подмосковья.
Отмечается, что подписание данного соглашения состоялось при участии группы компаний АО «Концерн „Калашникова“, входящей в Российскую корпорацию „Ростех“. В состав кластера вошли 12 учреждений и организаций региона.
Отраслевыми партнерами–работодателями стали АО «Концерн „Калашников“, АО „Мытищинский машиностроительный завод“; АО „ТЕХОС“ и ООО „СВОК“, а также Союз „Мытищинская торгово-промышленная палата“.
«Общее количество студентов в первый год работы центра составит 450 человек, во второй год 875 человек, в третий год — 1300 человек. У студентов появятся дополнительные возможности проходить практическое обучение у ведущих работодателей отрасли с последующим трудоустройством», — рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.
Ранее глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы региона пойдет рекордное количество первоклассников.