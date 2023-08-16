Образовательно-производственный центр «Машиностроение» откроется на базе Мытищинского колледжа

«Общее количество студентов в первый год работы центра составит 450 человек, во второй год 875 человек, в третий год — 1300 человек. У студентов появятся дополнительные возможности проходить практическое обучение у ведущих работодателей отрасли с последующим трудоустройством», — рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.