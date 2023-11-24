Образовательные чтения стартовали в Ленинском городском округе

В подмосковном Ленинском городском округе проходят образовательные чтения. В этом году их темой стало «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». Продлится мероприятие до 15-го декабря.

На этот раз мероприятие проводят в муниципальной Детской школе искусств, где собрались священнослужители из Видного, представители образовательной сферы, общественники и сотрудники органов местного самоуправления. Все участники обсуждают новые формы социально-просветительской работы.

Так, на чтениях подняли вопрос исторических особенностей народа, которые стали основой для формирования духовных ценностей и национальной культуры. Также в рамках чтений организуют лекционные мероприятия и творческие конкурсы, встречи учащихся образовательных учреждения Ленинского округа со священниками и паломнические поездки.