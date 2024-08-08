Образовательные учреждения Коломны готовятся к старту нового учебного года

До 1 сентября остается немного времени. Это значит, что совсем скоро для ребят, готовых к получению новых знаний, прозвенит первый звонок. А кто-то вновь вернется в уже знакомые стены, которые изменятся до неузнаваемости.

В Коломне и Озерах завершается процедура проверки готовности школ и детских садов к новому учебному году. Для этого создана межведомственная комиссия, в которую входят представители муниципальной администрации, Роспотребнадзора, а также сотрудники служб, отвечающих за безопасность. До 9 августа специалисты проверят 146 объектов образования округа, чтобы убедиться в их полной готовности к возобновлению учебного процесса.

Заместитель главы Городского округа Коломна Лариса Лунькова подчеркнула, что пристальное внимание уделяется вопросам пожарной, санитарной и антитеррористической безопасности. Кроме того, под тщательным контролем находится организация дорожного движения вблизи школ и детских садов. Эти меры направлены на создание благоприятной среды для детей.

Завершается комплексная работа по ремонту ряда образовательных учреждений и близлежащих территорий. Так, в детском саду № 14 «Дельфинята» привели в порядок кровлю, а также обустроили новые игровые площадки для воспитанников. В Емельяновской школе отремонтированы туалетные комнаты в двух корпусах. Также проведены работы в пищеблоках детских садов № 46 «Орленок» и № 41 «Жаворонок». Кроме того, в школе № 16 обновили бассейн.

Все образовательные учреждения Городского округа Коломна полностью укомплектованы необходимой литературой. Учебники и пособия, которыми обеспечены школы, соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам и федеральному перечню, утвержденному приказом Министерства просвещения Российской Федерации.