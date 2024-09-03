Образовательный комплекс №11 в округе Пушкинский торжественно открыли после капремонта

Долгожданная школа в селе Братовщина г.о. Пушкинский официально открылась и приняла первых учеников. Здание капитально ремонтировали с начала 2024 года.

Школа общей площадью 2,9 тыс. кв. м попала в президентскую программу по капремонту объектов образования. Благодаря этому здание кардинально изменили, превратив в уютное и безопасное место для работы и учебы.

Перемены затронули все помещения, включая санузлы. Обновили окна, двери, входные группы, крышу и фасад. Подрядчик также провел замену инженерных систем. Преобразили столовую и спортивный зал. В последнем установили новые баскетбольные щиты. Образовательное учреждение превратили в современное пространство, которое стало более доступным для детей с ОВЗ.

Отметим, что в Московской области после капитального ремонта открыли 40 школ. Теперь тысячи детей смогут получать знания и проводить время со сверстниками в максимально комфортной среде.