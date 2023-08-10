Образовательный комплекс «Полет» в Красногорске готов почти наполовину

Строительная готовность образовательного комплекса «Полет», который возводят в микрорайоне Павшинская Пойма Красногорска, достигла 45%, сообщили в областном Минстрое. Его планируют достроить к 1 сентября следующего года.

Работы ведутся с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК), которые направлены на развитие транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры. В министерстве уточнили, что сейчас строители выполняют устройство фасадных конструкций, монтаж инженерных сетей и другие работы.

Новое учреждение будет рассчитано на 1,7 тысячи мест. Оно будет состоять из школы и детского сада. В здании обустроят отдельные образовательные блоки для дошкольников, начальной и основной школы. Помимо обычных составляющих образовательных учреждений, здесь появятся мастерские и лаборантские, библиотечно-информационный центр, административно-офисная зона. На прилегающей территории создадут спортивную, учебно-опытную зоны, а также место для проведения общешкольных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл историческую тропу к месту захоронения Василия Никитича Татищева в Солнечногорске.