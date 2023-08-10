Образовательный комплекс, состоящий из школы и детского садика, продолжают возводить в Красногорске
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
Строительная готовность нового воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Павшинская Пойма в подмосковном Красногорске составляет уже сорок пять процентов. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.
В настоящее время на строительной площадке задействовано почти двести рабочих, а также шесть единиц спецтехники. На объекте продолжается устройство фасадных конструкций, монтаж внутренних инженерных сетей, а также устройство покрытия кровли.
Общая площадь здания составит более двадцати шести с половиной тысяч квадратных метров. На территории благоустроят спортивную зону с игровыми площадками, учебно-опытную зону, а также место для проведения общешкольных мероприятий. Строительство данного комплекса планируется завершить к 1 сентября в следующем году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что важно, чтобы образовательные учреждения региона работали на высоком уровне.