Образовательный проект «ТопБЛОГ» запускает конкурс «Спецноминации 2.0»

Конкурс нацелен на людей, которые уже состоялись в профессии и теперь готовы делиться опытом, транслировать свои идеи в соцсетях.

Участников ждет тематических направлений, которые сопровождают крупные партнеры – федеральные ведомства, крупнейшие вузы, госкорпорации, крупные агентства и просветительские проекты, PR и маркетинговые организации.

Принять участие в конкурсе могут жители России и зарубежных стран с блогом от 500 подписчиков. Участие на всех этапах конкурса бесплатное, возрастных ограничений нет. Однако, важно, чтобы соцсети, в которых ведется блог, были быть разрешены на территории России.

Призовой фонд конкурса составляет более 15 миллионов рублей от партнеров спецноминаций: «Управление, экономика и общество», «Наука и образование», «Путешествия», «Семья и поколение», «Культура и творчество», «Спорт и активный образ жизни», «Современные технологии», «Устойчивое развитие», «Медиа и маркетинг», «Кулинария», «Россия – страна возможностей», «Территория новых возможностей».

Подробности представлены на сайте проекта.