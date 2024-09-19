Образовательный проект «ТопБЛОГ» запускает конкурс «Спецноминации 2.0»
Фото: [предоставлено организаторами]
Образовательный проект для авторов контента «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» запускает конкурсный трек «Спецноминации 2.0».
Конкурс нацелен на людей, которые уже состоялись в профессии и теперь готовы делиться опытом, транслировать свои идеи в соцсетях.
Участников ждет тематических направлений, которые сопровождают крупные партнеры – федеральные ведомства, крупнейшие вузы, госкорпорации, крупные агентства и просветительские проекты, PR и маркетинговые организации.
Принять участие в конкурсе могут жители России и зарубежных стран с блогом от 500 подписчиков. Участие на всех этапах конкурса бесплатное, возрастных ограничений нет. Однако, важно, чтобы соцсети, в которых ведется блог, были быть разрешены на территории России.
Призовой фонд конкурса составляет более 15 миллионов рублей от партнеров спецноминаций: «Управление, экономика и общество», «Наука и образование», «Путешествия», «Семья и поколение», «Культура и творчество», «Спорт и активный образ жизни», «Современные технологии», «Устойчивое развитие», «Медиа и маркетинг», «Кулинария», «Россия – страна возможностей», «Территория новых возможностей».
Подробности представлены на сайте проекта.