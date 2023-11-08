Образовательный центр № 7 обновляют в Городском округе Пушкинский

Один из лучших образовательных центров в Городском округе Пушкинский — учреждение № 7, филиал «Лесных полян» в последние месяцы пережил существенные перемены. Как их оценивают ученики и педагоги на днях проверил глава муниципалитета Максим Красноцветов.

Как признались педагоги, ремонт буквально преобразил здание. Тут обновили столовую. Внутри заменили плитку и стены, а также потолки и все сопутствующие коммуникации.

«Сейчас выполняются проектные решения по замене электроснабжения. Летом 2024 года планируем полностью заменить оборудование пищеблока и провести косметический ремонт в рамках реализации народной программы Единой России», — отметил Максим Красноцветов.

Он особенно отметил, что сотрудники Комитета по образованию администрации округа ведут системную работу по локальному обновлению образовательных учреждений на территории Городского округа Пушкинский.