Образовательный центр № 7 обновляют в Городском округе Пушкинский
Фото: [пресс-служба администрации г.о Пушкино]
Один из лучших образовательных центров в Городском округе Пушкинский — учреждение № 7, филиал «Лесных полян» в последние месяцы пережил существенные перемены. Как их оценивают ученики и педагоги на днях проверил глава муниципалитета Максим Красноцветов.
Как признались педагоги, ремонт буквально преобразил здание. Тут обновили столовую. Внутри заменили плитку и стены, а также потолки и все сопутствующие коммуникации.
«Сейчас выполняются проектные решения по замене электроснабжения. Летом 2024 года планируем полностью заменить оборудование пищеблока и провести косметический ремонт в рамках реализации народной программы Единой России», — отметил Максим Красноцветов.
Он особенно отметил, что сотрудники Комитета по образованию администрации округа ведут системную работу по локальному обновлению образовательных учреждений на территории Городского округа Пушкинский.