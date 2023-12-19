Образовательный центр в Ивантеевке отпраздновал 110-летие

Образовательный центр в пушкинской Ивантеевке отпраздновал 110-летие. Школа здесь была открыта еще в 1913-м году.

За свою историю школа Городского округа Пушкинский не раз доказывала свой профессионализм. Например, в 30-е годы прошлого столетия учебному заведению присвоили звание образцовой школы. В 2008 году школа получила новое здание. В 2017-м году школа стала Первым образовательным центром.

Школа прославилась и своими выпускниками. К примеру, ее закончил дважды Герой СССР летчик-космонавт Иванченков и Герой СССР Жильцов. Сейчас в образовательном центре учатся свыше тысячи ребят, а в педагогическом штате более шести десятков учителей.

В очередной юбилей глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов поздравил учителей и ребят с праздником, а также пожелал им больших достижений в будущем.