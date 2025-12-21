Обряд с монетой: что нужно положить в красный угол, чтобы Николай Чудотворец помог с деньгами

Клирик одного из московских храмов иерей Павел Островский дал комментарий о практике почитания этого святого. Беседа была опубликована на официальном сайте Московской патриархии, сообщает Царьград .

Священник отметил, что Николая Чудотворца традиционно просят о заступничестве в путешествиях, в делах семейных и о благополучии детей. Он подчеркнул, что, согласно учению Церкви, молитва всегда адресована Богу, а святой, к которому обращаются, выступает как предстатель и молитвенник.

Он также пояснил, что не существует канонически утвержденного единого текста молитвы на все случаи жизни, кроме общецерковных молитвенных последований. Верующие могут использовать как тексты из молитвослова, так и обращаться своими словами. Ключевым условием священник назвал искренность веры и внимание во время молитвы, а не механическое чтение.

По данным социологического опроса, проведенного в ноябре 2024 года независимым агентством, 67% православных верующих в России считают Николая Чудотворца одним из самых близких и понятных святых. 42% респондентов указали, что обращаются к нему в молитве регулярно, а не только в день памяти.

Ранее священник Лукьянов заявил о том, что сжигание записок с желаниями относится к языческим суевериям.