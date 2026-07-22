Академик РАН и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко выступил против выхода страны из Всемирной организации здравоохранения. В разговоре с « Абзацем » он назвал ВОЗ важнейшим инструментом координации при борьбе с инфекциями и защиты здоровья населения.

Онищенко напомнил, что Россия как правопреемник Советского Союза стояла у истоков создания организации. Именно здесь принимаются стратегические решения — например, программы против курения или меры по предотвращению применения биологического оружия. Каждый год министры здравоохранения стран-участниц обмениваются опытом и данными. По мнению академика, России необходимо не сворачивать участие, а наращивать представительство в центральном аппарате и региональных структурах ВОЗ.

Он подчеркнул, что сторонники выхода просто не понимают сути работы организации. При возникновении эпидемии доступ к глобальным медицинским базам данных позволяет быстро разобраться в ситуации, скоординировать действия и оперативно ответить на угрозу. Обрывать такие каналы взаимодействия, по его словам, нельзя.

Поводом для обсуждения стала годовщина: 22 июля исполнилось 80 лет со дня подписания устава Всемирной организации здравоохранения на Международной конференции в Нью-Йорке.