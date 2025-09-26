ЧП может оставить российские округа без нормального интернета

В результате несанкционированных работ энергетиков на Камчатке произошел обрыв волоконно-оптической линии связи, что рискует привести к замедлению связи в трех муниципальных округах. Об этом также сообщает ТАСС , ссылаясь на источник в краевом Минцифры.

На Камчатке повредилась оптическая линиия связи, что может привести к ухудшению интернета в нескольких районах. Инцидент случился на участке между населенными пунктами Атласово и Эссо из-за несогласованных работ, которые проводили сотрудники энергетической инфраструктуры.

Местные власти предупредили о возможном замедлении интернета в Тигильском, Быстринском и Карагинском округах, а также в селе Вывенка. Хотя линию связи перевели на резервный канал, его пропускной способности недостаточно для полноценного обслуживания всех пользователей.

Для ликвидации последствий аварии к месту обрыва направилась ремонтная бригада. Специалисты начали работы по восстановлению поврежденного участка оптоволоконной линии. Ориентировочные сроки полного устранения неполадок пока не сообщаются.

