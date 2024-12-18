Общение с «токсиками»: эксперт подсказала, как поставить любого человека на место

Токсичные люди предпочитают питаться негативными эмоциями собеседников, задевая их и выводя на не самые приятные реакции. Эксперт и ментор в области публичных выступлений Алиса Старовойтова в беседе с gazetametro.ru рассказала, как ставить неприятных личностей на место.

Токсичные люди — хорошие манипуляторы, которые способны ввести в ступор, заставить чувствовать вину и дискомфорт в определенных даже невинных ситуациях. Часто отличить их легко по сарказму, желанию унижать других колкими фразами и при этом делать вид, что ничего особенного не происходит. В общении с ними сквозит пассивной агрессивной, недовольство выражается через обидные намеки или обильной речью, в которой токсики не дают вставить и слова.

В общем, признаков токсичного человека много. Эксперт Алиса Старовойтова отмечает, что поставить на место можно кого угодно, даже самых ядовитых знакомых. Она рекомендует не агрессировать, но и не игнорировать неприятного собеседника.

«Не вовлекайтесь эмоционально, недаром говорят, что токсичные люди — вампиры. Они питаются вашими эмоциями, так что не показывайте, что вас что-то задело. Лучше постарайтесь перевести разговор в конструктивное русло. Например, задавайте человеку такие вопросы, которые помогут вам вернуть контроль над ситуацией и собьют его с мысли», — объяснила Алиса Старовойтова.

Также эксперт советует сразу говорить, чтобы токсик не вел пустых бесед и вел сразу к делу. Если сказать это четко и резко, то человек может махнуть рукой на диалог. Если же он продолжает критику, следует задавать как можно больше наводящих вопросов. Например, поинтересоваться, что именно не так, как улучшить, как бы поступил сам токсик. Пока собеседник не сможет прийти к конструктивному диалогу.

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