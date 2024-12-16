Психолог Кичаев перечислил способы пережить последнюю шестидневку в уходящем году

Последняя рабочая неделя в уходящем году будет шестидневной. Психолог Александр Кичаев рассказал, где найти силы для ударного труда, когда их совсем не осталось и хочется поскорее уйти на каникулы. Об этом сообщает Life.ru.

По его словам, в этой ситуации вспоминается такой феномен, как второе дыхание. Данные переключения внутри человека действуют в том случае, когда в нем заложена установка на преодоление, которая имеется у всех, даже у самых невезучих и неудачливых.

Эксперт добавил, что отдельным людям помогает аффирмация «прорвемся» или «еще немного, еще чуть-чуть», ряд людей визуализирует итог такого преодоления себя, кто-то представляет, как заслуженно отдохнет на каникулах.

Ранее в Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю перед новогодними праздниками.