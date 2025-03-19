Общеобластная тренировка по эвакуации прошла в Кашире

Коллективы различных учреждений городского округа Кашира приняли участие в общеобластной тренировке по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей.

Ход эвакуации контролировали сотрудники пожарного надзора. Они провели тренировки по эвакуации в объектах образования, культуры, торговли и здравоохранения, которые расположены на территории округа. В мероприятии участвовали коллективы образовательных учреждений, находящихся на станции Кашира, в микрорайоне №3 и в Ожерелье.

Все тренировки прошли успешно. Например, учащиеся и сотрудники средней общеобразовательной школы №9 продемонстрировали коллективную организованность, координированность действий и умение ориентироваться. Эвакуация прошла за 3 минуты 57 секунд. Требование норматива было выполнено.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

По словам заместителя директора школы №9 Екатерины Барановой, ответственным за эвакуацию четко поставили задачу, с которой они справились. Сигнал и оповещение об условном возгорании раздался в тот момент, когда педагоги находились на втором этаже школы в библиотеке. Преподаватели координировали передвижение учащихся, не провоцируя панику и хаос. На подобные случаи предусмотрены запасные выходы. Учителя вывели детей к общему месту сбора, которым стал спортивный зал. При выборе места учитывали его отдаленность от очага возгорания. Специалисты отметили, что тренировка прошла успешно.

На других объектах округа, где проводили эвакуацию, также не возникало проблем. Коллективы изучили все правила и требования.