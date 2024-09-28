Общественная палата Мытищ организовала празднование Дня туризма

Комиссия по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты округа провела торжественное мероприятие для руководителей туристических секций и их воспитанников. Оно состоялось в минувший четверг, 26 сентября, накануне Всемирного дня туризма.

В центральной библиотеке им. Д. Кедрина собрались ученики лицея № 15 и школы «Вектор». Также в мероприятии приняли участие педагоги и ребята из команд ДЮЦ «Галактика» и «Селигер-2024». В рамках празднования работала площадка для обмена почтовыми открытками, проводились обзоры тематических выставок и увлекательные мастер-классы. Так, к примеру, многие участники освежили в памяти различные способы вязания туристических узлов и не только.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Мытищи ]

Вместе с тем, команды представили результаты своих летних туристических проектов, продемонстрировали фото и видео из походов, а еще рассказали о будущих маршрутах. Сергей Егоров, председатель комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты округа, вручил грамоты Российского географического общества и Общественной палаты наиболее выдающимся детям и учителям.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Мытищи ]

Не обошелся туристический слет и без походных песен – на мероприятии прозвучала композиция «Наш Селигер», написанная волонтером команды «Селигер 2024» Татьяной Калашниковой. В конце участники дружно спели под гитарный аккомпанемент Сергея Егорова. Встреча, без сомнений, понравилась всем присутствующим. Благодаря ей ребята и педагоги подвели итоги прошедших маршрутов и вдохновились на новые туристические свершения. Впереди их ждут не менее увлекательные приключений, множество впечатлений и море положительных эмоций!