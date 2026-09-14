Лондон против: Британия отказалась от новых референдумов о независимости

Поводом стало подписание меморандума о сотрудничестве лидеров Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, требующих отделения. Даунинг-стрит призывает сосредоточиться на стоимости жизни, а не на независимости. Пресс-секретарь премьера заявил, что глава правительства привержен реформам во всех четырех нациях и твердо верит в союз. Он также отметил, что Соединенное Королевство достигает расцвета, когда люди объединяются вокруг общих ценностей, а не разногласий. Премьер будет снижать нагрузку на семейный бюджет и обеспечивать экономическую стабильность, а не участвовать в конституционных дебатах или проводить новые референдумы.

При этом премьер полностью привержен Соглашению Страстной пятницы, которое обязывает Лондон провести референдум по вопросу границы, если будет очевидно, что большинство жителей Северной Ирландии проголосует за воссоединение с Ирландией. В офисе премьера уверены, что пока нет явных оснований полагать, что жители Северной Ирландии хотели бы отделиться.

Ранее Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия подписали меморандум о самоопределении.